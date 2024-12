Le bureau municipal de la Ville de Dakar exprime son mécontentement face à l’occupation de la capitale suite à la décision du préfet de déclarer démissionnaire le maire Barthélémy Toye Dias. Cette situation a entraîné un blocage de l’Hôtel de Ville, perturbant gravement le fonctionnement de la municipalité.

Les forces de l’ordre, déployées “sans aucune explication”, imposent des contrôles stricts. Les travailleurs municipaux doivent présenter leur carte professionnelle, tandis que les usagers rencontrent des difficultés pour accéder aux services publics locaux. Plus préoccupant encore, les conseillers municipaux, y compris des membres du bureau, se voient interdits d’accès à leur lieu de travail, malgré la présentation de leur badge et le port de l’écharpe municipale.

Dans un communiqué, les membres du bureau municipal jugent cette situation “inacceptable dans un État de droit”, rappelant que le bon fonctionnement du conseil municipal n’est nullement remis en cause. Ils exigent ainsi la “levée immédiate et sans condition” de ce blocus, qu’ils considèrent comme illégal et contraire aux principes de décentralisation.

Le bureau municipal interpelle les autorités, notamment le Premier ministre, le ministre des Collectivités territoriales et le ministre de l’Intérieur, pour qu’elles prennent toutes les mesures nécessaires afin de mettre fin à ce blocage.

Enfin, les membres du bureau appellent tous les conseillers municipaux à participer à la session du conseil municipal prévue le jeudi 26 décembre 2024 à 16h, à l’Hôtel de Ville, au cours de laquelle sera examiné, entre autres, le projet de budget pour 2025.