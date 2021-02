Côte d’Ivoire : quand la crise politique s’exporte chez les francs-maçons.

En coulisse, les tensions montent au sein de la grande loge de Côte d’Ivoire (GLCI) dont le grand maître est Ameth Bakayoko. En voici les raisons. Plusieurs francs-maçons au sein de la GLCI, la principale obédience maçonnique, forte de 40 loges et d’environ 2.000 membres, reprochent à leur grand maître, Ameth Bakayoko, le premier ministre et ministre ivoirien de la défense, de ne pas soutenir, au nom de la fraternité, les cadres de l’opposition, notamment ceux du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et de l’Union pour la Démocratie et la Paix en Côte d’Ivoire (UDPDCI).

Des frères de lumière qui ont préféré ne pas rejoindre les rangs de la formation

présidentielle,le Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la

Paix (RHDP), dont Bakayoko est l’un des vice-présidents, ont été limogés.

Certains ont, d’ailleurs, été emprisonnés à l’instar de Georges Phillipé Nzalé,

interpellé le 3 novembre 2020 à la résidence de Cocody Ambassade de l’ex-Chef

de l’Etat, Henri Konan Bédié.

Nzalé fait partie des grosses pointures de la GLCI. Il portait le glaive d’apparat,

un symbole puissant dans la franc-maçonnerie, lors des travaux dans le temple

national de Marc Horizon 4, situé au sud d’Abidjan. Certains frères avaient

même menacé de boycotter la cérémonie d’intronisation de leur grand maître

pour un deuxième mandat, prévue avant la fin de l’année 2020 à Abidjan.

Lu pour vous dans Jeune Afrique.

(NDLR): Que les citoyens refusent d’être pris comme des dindons de la farce et

deviennent de plus en plus conscients et éveillés. Ce qui vient de se passer en

Côte d’Ivoire, entre politiciens, se passe également dans beaucoup de pays

Africains et même d’ailleurs. C’est ce qui explique souvent certaines

retrouvailles politiques.

