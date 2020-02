Magal Porokhane : 700 policiers déployés

La police nationale a déployé 700 agents à l’occasion du Magal de Porokhane prévu le 5 mars prochain, informe Le Soleil. Ce, pour une meilleure sécurisation et circulation des personnes et des biens.

Mieux, 130 sapeurs-pompiers seront déployés à l’intérieur et à l’extérieur de la cité religieuse avec 17 véhicules dont 4 fourgons d’incendie et deux véhicules de secours prépositionnés à Porokhane et sur les axes y menant.

Sur le plan sanitaire, 23 ambulances, 12 millions de bons médicaments, une unité mobile du ministère de la santé et 25 postes médicaux ont été mobilisés pour le Magal de Porokhane.

S’agissant de l’hydraulique, 52 agents et 36 camions citernes et 30 bâches à eau sont prévus pour assurer l’approvisionnement en eau.