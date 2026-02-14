Macky Sall et l’ONU : pourquoi le Sénégal gagnerait à soutenir sa candidature ( Par Honoré de Sumo)

Le Sénégal sort d’une période de tension politique intense. Les débats autour d’un troisième mandat de Macky Sall, les manifestations, l’emprisonnement de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye ont tous laissé des cicatrices visibles. L’alternance qui a suivi n’a pas été une formalité : elle a été une épreuve. Et Dieu merci, le Sénégal n’a pas sombré.

La candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU) ne relève plus d’un débat partisan. Elle touche à la projection internationale du Sénégal.

Le premier argument est géopolitique. L’Afrique n’a jamais dirigé l’ONU. Dans un monde fracturé, marqué par les crises sécuritaires au Sahel, les tensions climatiques, la dette des pays du Sud et le recul du multilatéralisme, la présence d’un ancien chef d’État africain expérimenté à ce niveau serait un signal continental. Le Sénégal, pays de diplomatie active depuis son premier président Léopold Sédar Senghor, renforcerait ainsi son statut de carrefour stratégique entre l’Afrique, l’Europe et le monde atlantique.

Le second argument est institutionnel. La fonction de secrétaire général exige une connaissance fine des mécanismes internationaux, des négociations complexes et des équilibres entre grandes puissances. Douze années à la tête d’un État, une présidence de l’Union africaine, une présence régulière dans les grands sommets internationaux : ces éléments constituent un capital diplomatique réel. L’ignorer par réflexe politique serait priver le pays d’un atout.

Le troisième argument est interne, et il est peut-être le plus fort. Soutenir cette candidature serait un acte de maturité démocratique. L’alternance sénégalaise ne doit pas apparaître comme une rupture d’État, mais comme une continuité institutionnelle. Le nouveau pouvoir a l’occasion d’envoyer un message clair : les désaccords politiques appartiennent au débat national ; la représentation internationale relève de l’intérêt supérieur du pays.

Enfin, il y a la dimension symbolique. Deux anciens opposants, hier détenus, aujourd’hui aux commandes, soutenant la candidature internationale de l’ancien président : peu de démocraties africaines pourraient offrir une telle image d’apaisement. Ce serait la preuve que la compétition politique peut être vive sans devenir destructrice.

Soutenir Macky Sall ne signifie ni effacer les tensions passées ni nier les débats légitimes qu’elles ont suscités. Cela signifie affirmer que le Sénégal est assez sûr de sa démocratie pour séparer les querelles internes de ses ambitions globales.

Parfois, la vraie force politique ne réside pas dans la revanche, mais dans la capacité à regarder plus loin que soi.

Honoré de Sumo

Auditeur au Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques (CEDS) de Dakar (Sénégal)