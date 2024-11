Macky Sall n’a pas manqué de revenir sur les accusations de Ousmane Sonko. Dans une longue lettre publiée ce mercredi, l’ancien Chef de l’Etat a, en effet, évoqué l’affaire des « mille milliards de fcfa » révélée par la tête liste de la Coalition Pastef.

Il a catégoriquement nié cette information expliquant que des professionnels de la banque l’ont aussi démenti. Selon Macky Sall la note souveraine du Sénégal a été dégradée par deux agences d’évaluation, suite à ces « affirmations intempestives, calomnieuses et sans fondement, dont la dernière, encore plus grotesque, qui porte sur un prétendu compte bancaire aux mille milliards de Fcfa a été vite démentie par des professionnels de la banque et n’a pu tromper personne ».

« Au même moment », ajoute-t-il, « les scandales présumés de l’ONAS et de l’ASER tardent à être élucidés. Voilà ce qui n’inspire la confiance d’aucun bailleur, ni investisseur. Voilà ce qui va assombrir davantage les perspectives de l’économie nationale, mettre en péril des entreprises et des emplois, aggraver le chômage des jeunes, et tuer à petit feu le secteur privé, formel et informel ».