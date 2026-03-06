Macky Sall a lancé sa campagne pour succéder à António Guterres après l’officialisation de sa candidature. Selon Le Quotidien, celle-ci a débuté jeudi au Palais de l’Élysée, où Macky Sall a rencontré le président Emmanuel Macron, son proche allié

Cette demarche a pour objectif d’obtenir le vote de la France au Conseil de sécurité des Nations unies et utiliser l’influence de Paris pour convaincre d’autres membres permanents, à commencer par le Premier ministre britannique Keir Starmer.

Pour s’installer au sommet de l’ONU, l’ancien chef de l’État devra encore séduire les trois autres membres permanents du Conseil de sécurité – les États-Unis, la Chine et la Russie. Le journal du groupe Avenir Communication s’attend à ce que Macky Sall entame prochainement une tournée dans ces trois pays, soutenu en coulisses par de possibles « coups de fil » stratégiques d’Emmanuel Macron.