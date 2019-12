Macky Sall en Égypte pour 5 jours

« On pourrait bien l’appeler Macky Tukki. Dire qu’il voyage beaucoup relève d’un euphémisme. Mais bon, pour la bonne cause diront ses supporters. En tout cas, le président de la République quitte Dakar, ce matin pour prendre part au Forum d’Assouan pour la paix et le développement durables, du 11 au 12 décembre 2019, en Égypte. Il participera aussi au Forum mondial de la Jeunesse, prévu du 14 au 15 décembre 2019 à Sharm El Sheikh, sur le thème « Paix et sécurité internationales : défis actuels ». Le ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall, l’a devancé. Le retour du chef de l’Etat est prévu le 15 décembre », rapporte L’As.