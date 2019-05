Macky plaide pour un Fonds d’appui au développement de la presse

Le président Macky Sall demande à son gouvernement « une mise en place d’un Fonds d’appui au développement de la presse« , d’après le communiqué du Conseil des ministres tenu ce mercredi à Dakar.

Une demande du Chef de l’Etat qui témoigne de « son attachement au développement de la presse nationale« , selon le communiqué.

Et toujours dans ce document, le président « note l’importance de l’élaboration et la mise en œuvre des conventions collectives, notamment la signature de la nouvelle convention collective nationale interprofessionnelle, afin de renforcer la protection et le respect des droits des travailleurs« .