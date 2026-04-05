Lutte / Trajectoire Sa Thiès / Au nom du Père et du Frère

Pour une carrière qui a démarré en 2009, Sa Thiès compte à ce jour dix-neuf (19) combats pour seize (16) victoires et trois (3) revers. Ces défaites survenues à des moments cruciaux de sa carrière ont un peu freiné son élan. Ce dimanche 5 avril 2026, il aura l’occasion pour la 1ère fois de disputer un combat royal avec le tenant du titre, Modou Lô, invaincu depuis 2019. Le « nguimb » est dans son Cumikaay.

Sa Thiès débute contre Boy Diouf (22 février 2009) et aligne huit (8) autres succès d’affilée. Sa première défaite est survenue lors de son 10ème combat, face à Malick Niang, le 1er mai 2013.

Comme son père Double Less, il est doté d’un physique impressionnant. Et comme son grand frère Balla Gaye 2, il a l’habitude de disputer des combats très rapides, en particulier de par sa fougue et son explosivité. En 19 combats déjà, Sa Thiès a enregistré 16 victoires et a battu des champions comme Zarco, Boy Sèye, Lac Rose, Siteu, Moussa Ndoye, Reug-Reug.

Sa Thiès a tracé son chemin sous l’ombre de son frère Balla Gaye 2 qui est sur le déclin (qu’il le veuille ou non) et certains observateurs veulent qu’il arrête sa carrière et encadrer son jeune frère qui peut être sacré roi des arènes s’il bat Modou Lô ce dimanche 5 avril 2026. « Si Balla Gaye 2 lui laisse le champ libre, il peut se lâcher et faire une autre carrière plus belle que celle qu’il est en train de vivre », ont-ils dit.

Boy Niang et Eumeu Sène noircissent le tableau

A un moment charnière de sa carrière, Sa Thiès n’a pas confirmé tout le bien qu’on disait de lui. Contre Boy Niang et Eumeu Sène, il a lutté contre nature et commis beaucoup d’erreurs techniques. A y regarder de près, les deux pikinois l’ont ceinturé avant de le terrasser, c’est dire qu’il est coutumier de ce genre d’errements durant ses combats.

Loin d’être faible mentalement, il s’est relevé et a battu avec la manière le 22 juin 2025 Zarco avec la manière, lui qui restait sur plusieurs victoires de suite. Ce succès lui a ouvert la voie royale d’autant que le tenant Modou Lô avait manifesté l’intérêt de lutter contre lui. C’est chose faite et ce dimanche 5 avril 2026, lendemain de la fête de l’indépendance du Sénégal et l’on verra qui sera au garde à vous, entre lui et Modou Lô.

Palmarès Sa Thiès

16 victoires

Boy Diouf (22 février 2009), Bombardier Jr (20 juin 2009), Wouli (26 juillet 2009), Boy Ngaye (9 janvier 2010), Néko Rël (11 avril 2010), Zarco (25 avril 2011), Boy Sèye (15 juillet 2011), Tonnerre (4 avril 2012), Moussa Dioum (8 juillet 2012), Jordan (27 avril 2014), Lac Rose (31 mai 2015), Siteu (30 juillet 2016), Ness (9 avril 2017), Moussa Ndoye (26 juin 2021), Reug-Reug (XXX), Zarco (22 juin 2025)

3 défaites

Malick Niang (1er mai 2013), Boy Niang 2 (11 mars 2018), Eumeu Sène (5 mai 2024)