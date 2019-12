Lutte : Garga Mbossé défie Lac de Guiers 2

De retour de vacances des Etats-Unis, le pensionnaire de l’écurie Door Doorat, Gargo Mbossé, ne veut en découdre qu’avec Lac de Guiers 2 alors que des promoteurs démarchent son combat avec d’autres prétendants. Le frangin de Zoos compte, sans doute, prendre la revanche à son frère qui a perdu devant le chef de file de l’écurie Walo.

‘’Je préfère ne pas me prononcer sur les adversaires qu’on me propose. Je veux personnellement en découdre avec Lac de Guiers 2’’, indique-t-il.

Gargo Mbossé veut faire de ce combat un tremplin pour accéder au cercle des ténors. ‘’Qu’on me donne Lac 2, je passe le baccalauréat, promet-il. Si je le croise, il ne s’en sortira pas avec un match nul. Je ne vais pas dévoiler ma stratégie pour le moment, mais ce qui est sûr, je me suis bien préparé pour le battre.’’