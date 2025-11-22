Dans l’ombre d’Ousmane Sonko : le témoignage fort de son garde-corps Momo Diop

Dans un message publié sur sa page X, Momo Diop, présenté comme garde-corps du Premier ministre Ousmane Sonko, a livré un témoignage personnel mettant en avant, selon lui, « le courage, la sincérité et la détermination » du leader politique.

Dans sa publication , Momo Diop affirme avoir accompagné Ousmane Sonko « parfois à quelques pas, parfois au milieu des tempêtes », décrivant un engagement marqué par la proximité et l’observation quotidienne. Il dit avoir été témoin « des nuits sans sommeil, des menaces silencieuses et des doutes que l’on cache », tout en soulignant que, selon lui, Sonko est resté constant dans « la défense de ses valeurs » et dans « l’engagement pour le Sénégal ».

Momo Diop évoque également « les moments les plus difficiles », affirmant que le leader n’a « jamais demandé de reculer ». Il dit rendre hommage à « l’homme » autant qu’au « leader », le décrivant comme « simple, brave et profondément attaché à son pays ».