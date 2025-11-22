Dans l’ombre d’Ousmane Sonko : le témoignage fort de son garde-corps Momo Diop

Dans un message publié sur sa page X, Momo Diop, présenté comme garde-corps du Premier ministre Ousmane Sonko, a livré un témoignage personnel mettant en avant, selon lui, « le courage, la sincérité et la détermination » du leader politique.
Dans sa publication , Momo Diop affirme avoir accompagné Ousmane Sonko « parfois à quelques pas, parfois au milieu des tempêtes », décrivant un engagement marqué par la proximité et l’observation quotidienne. Il dit avoir été témoin « des nuits sans sommeil, des menaces silencieuses et des doutes que l’on cache », tout en soulignant que, selon lui, Sonko est resté constant dans « la défense de ses valeurs » et dans « l’engagement pour le Sénégal ».
Momo Diop évoque également « les moments les plus difficiles », affirmant que le leader n’a « jamais demandé de reculer ». Il dit rendre hommage à « l’homme » autant qu’au « leader », le décrivant comme « simple, brave et profondément attaché à son pays ».
Allahouhakbar, Allahouhakbar, Allahouhakbar.
Qu’est ce que vous plannifiez??????
Qu’ Allah nous accorde la paix et la protection contre le mal du mauvais conseiller, furtif, qui souffle le mal dans notre pays, Le Sénégal, qu’il soit un djinn ou un être humain.
Annine ya Rabbi.