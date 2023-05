Littérature : Samba Ndiaye appelle à servir l'État via "SENEGAL: FURROWS TO SERVE"

Ce samedi 6 mai Samba Ndiaye Directeur général de la Société Anonyme Les Grands Trains du Sénégal, également président du MDIS (Mouvement démocratique pour le développement intégral du Sénégal).

L’auteur y véhicule un message aux populations, plus particulièrement aux jeunes sur les questions liées , entre autres, à l’emploi, aux sciences et techniques, ainsi qu’à l’industrialisation du pays. En outre, la problématique du maintien ou non du franc CFA y figure en bonne place. En abordant toutes ces thématiques , M. Samba NDIAYE dont le parcours exceptionnel a été aussi mis en exergue, a voulu à travers son livre exprimer son engagement et sa volonté de vulgariser sa vision pour un développement durable au Sénégal et dans la sous-région.

Originaire du Saloum l’auteur a choisi le titre de son recueil à partir des sources agricoles des localités lointaines, mais riches en sagesse . C’est ce qui l’a amené à évoquer les sillons des champs qui symbolisent quelque part le courage et l’abnégation dans le travail.

C’est ainsi que l’auteur déclare,

“Venant du milieu agricole, j’adore les sillons rectilignes, droites et propres des champs qui nous servent l’arachide et ses dérivées, ainsi que d’autres cultures“.

Les sillons indiquent également des pistes comme celles de mes réflexions. Il s’y ajoute que dans le secteur ferroviaire où j’évolue actuellement, les sillons sont attribués aux opérateurs pour pouvoir circuler.

En définitive, j’ai toujours côtoyé des sillons et comme j’ai été formaté au Prytanée Militaire pour servir à travers la devise « Savoir pour mieux servir » , donc la corrélation est vite faite“. D’où le titre du livre « SÉNÉGAL : DES SILLONS POUR SERVIR »

Il faut signaler que ” SÉNÉGAL : DES SILLONS POUR SERVIR” est le tout premier ouvrage de Samba Ndiaye qui a choisi la date du 8ème anniversaire du mouvement politique MDIS dont il est le fondateur, pour le publier. Ce livre est un recueil de ses contributions écrites entre 2012 et 2022 , pour participer dit-il, à la réflexion pour le développement de notre pays.