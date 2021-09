L’importateur de riz Moustapha Tall grugé de 5 milliards par ses deux frères

Interrogée à son tour, la partie civile parle de trahison. “Je n’ai jamais pensé que les prévenus vont me poignarder dans le dos Je me rendais à Kaolack chaque six mois. Après inventaire, je constatais des trous. Ainsi, j’ai affecté Mamadou Tall à Dakar. Mais, il continuait à voler mon argent. Il a ouvert un magasin sur l’avenue Lamine Guèye avec mes sous. Ils sont en train de construire des maisons, d’acheter des voitures et de distribuer des billets pour la Mecque”, charge-t-il.