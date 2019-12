Limogée de la Dgpsn : Anta Sarr Diacko brise le silence

Après son limogeage de la tête de la Délégation générale à la Protection Sociale et à la Solidarité nationale, Anta Sarr Diacko brise le silence. L’ex déléguée générale dit n’avoir aucun regret au sortir des cinq années passées à la tête de cette direction.

«Je ne suis pas la seule femme du Sénégal. Nous faisons plus de 50% de la population. Et j’ai été choisie d’abord une première fois pour être ministre de la Femme. Ensuite, une seconde fois pour être déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale», a-t-elle laissée entendre.

Anta Sarr Diacko n’a pas manqué de remercier le chef de l’Etat: «Je ne saurai jamais remercier assez le chef de l’Etat, son excellence le Président de la République. Je lui souhaite plein succès. Je lui souhaite qu’il atteigne l’émergence.»