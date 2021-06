Ligue 2 : Guédiawaye FC décroche son ticket pour la ligue 1

Guédiawaye FC (1er et 49 points) a décroché son ticket pour la Ligue1, en s’imposant face à Renaissance (1-0), lors de la 22ème journée de Ligue 2. Son dauphin Linguère (2ème et 42 points) a été freiné par L’EJ Fatick (1-0). Les « Samba Linguère » doivent patienter pour la montée en Ligue 1.

Voilà qui est fait ! Guédiawaye FC avait besoin de s’imposer, samedi 26 juin, face à la Renaissance pour assurer son retour en L1 de football qu’il avait quittée en 2018. Et les « Banlieusards » n’ont pas tremblé, même si ce ne fut pas du gâteau. Ils ont réussi le service minimum nécessaire et suffisant à leur bonheur, couronnant ainsi une excellente série d’une invincibilité en championnat de L2 qui date de la 8ème journée et leur défaite contre Thiès FC (0–1).

Pendant ce temps, le dauphin, la Linguère tombait à Fatick chez l’EJ (0–1). Masi les Nordistes ont toujours leur destin en main puisqu’en plus d’un match en retard, ils comptent 7 points d’avance sur le 3ème (42 contre 35), l’US Ouakam qui a surclassé Keur Madior chez lui (3–1).

Battu ce dimanche par le DUC (1 – 3), Africa Promo Foot a fait un grand pas vers la relégation en National 1. A l’issue de leur match de la 22ème journée de Ligue 2, les Thiessois, derniers au classement, comptent 13 points de retard sur l’avant dernier, le Jamono de Fatick (6 contre 19). Il est vrai que l’équipe du président Alboury Lakh, ancien avant-centre international, compte deux matches en retard (contre la Linguère, 20ème journée et contre EJ Fatick, 21ème journée), mais il commence à se faire tard pour elle.

Et à moins d’un réveil tonitruant, le club thiessois qui n’a enregistré aucune victoire en championnat cette saison, est mal parti pour rester dans le football professionnel.

Déjà qu’une des équipes qu’il espérait pouvoir coiffer au poteau, le Port, a fait mieux lors de cette 22ème journée en décrochant le point du nul. Les deux autres, Jamono de Fatick et Thiès FC, tenteront de prendre leurs distances avec APF, ce lundi en clôture de la journée. Même si, face à la Sonacos et à Demba Diop FC, les choses ne s’annoncent pas facile pour elles.

Les résultats : Port – Amitié FC 1 – 1

Duc – Africa PF 3 – 1

Renaissance – Guédiawaye FC 0 – 1

EJ Fatick – Linguère 1 – 0 ;

Keur Madior – US Ouakam 1 – 3

Les résultats du samedi 26 juin

Renaissance – Guédiawaye FC 0 – 1

EJ Fatick – Linguère 1 – 0

Keur Madior – US Ouakam 1 – 3



Programme du lundi 28 juin :

17 h 00 Stade Fodé Wade : Sonacos – Jamono Fatick

17h 00 Stade Maniang Soumaré : Thiès FC – Demba Diop FC