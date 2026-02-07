Libye : Saïf al-Islam Kadhafi inhumé à Bani Walid

Une foule nombreuse a accompagné celui qui incarnait l’espoir des Libyens. Malgré les menaces de groupes armés locaux, les partisans de la famille ont bravé les interdits pour assister aux funérailles.

Les deux gouvernements ont d’abord joué l’indifférence : le gouvernement de Tripoli a certes condamné l’événement, tandis que son rival a préféré garder le silence. Cependant, les deux ont contribué sur le plan sécuritaire en déployant leurs forces pour assurer le transfert et la levée du corps de Saïf al-Islam.

Il faut également noter que la presse occidentale n’a pas largement couvert l’événement, mais heureusement, les réseaux sociaux ont permis de relayer les images et les témoignages.

Autre point regrettable : le silence des dirigeants africains, qui n’ont pas élevé la voix pour dénoncer ce qui est perçu comme un crime. Certains, en revanche, se déplacent régulièrement pour assister aux funérailles dès qu’un incident survient dans les capitales occidentales.

Il est important de souligner que Saïf al-Islam et sa famille n’ont mobilisé personne pour ces funérailles : ce sont les Libyens qui se sont déplacés spontanément pour rejoindre la ville de Bani Walid. Il a été inhumé peu après la prière du vendredi. Son cercueil a été transporté par des hommes en tenue militaire, accompagnés de ses sympathisants.