Libye: Saïf al-Islam Kadhafi, fils de l’ancien dirigeant libyen, est mort (proche)

Saïf al-Islam Kadhafi, fils de l’ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi et longtemps présenté comme son successeur potentiel, est mort mardi 3 février. La chaîne Libya al-Ahrar a rapporté que « des personnalités proches » ont annoncé son décès « sans en révéler les circonstances ». Son conseiller, Abdullah Othman Abdurrahim, a confirmé la nouvelle sur Facebook, sans autres précisions.

« Le docteur Saïf al-Islam est tombé en martyr », a déclaré son cousin Hamid Kadhafi à Libya al-Ahrar, ajoutant : « Nous n’avons pas d’autres informations ». Selon plusieurs médias, il serait mort au sud de la ville de Zintan, dans l’ouest de la Libye.

Depuis sa libération de Zintan en juin 2017, Saïf al-Islam Kadhafi n’est retourné dans aucune grande ville. Il a mené une vie marquée par la prudence, se déplaçant dans le triangle désertique situé entre le sud de Zintan et la périphérie de Sabha, dans les zones de l’Hamada et sur les routes désertiques menant à Ghat. Protégé par des groupes tribaux fidèles à sa famille, il évitait les apparitions publiques. Son action politique se limitait à des déclarations enregistrées et à des messages transmis par intermédiaires, notamment lors de sa candidature à la présidence en 2021.

Âgé de 53 ans, Saïf al-Islam Kadhafi avait longtemps été perçu comme un modéré et un réformateur au sein du régime de son père. Sa mort met fin à une figure longtemps symbolique dans la vie politique libyenne.