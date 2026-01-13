Liberté sous contrôle judiciaire: Voici les 5 mesures strictes imposées à Tahirou Sarr

Après près d’un an de détention pour des faits présumés d’association de malfaiteurs, de blanchiment de capitaux et d’escroquerie portant sur plus de 91 milliards de francs CFA, l’homme d’affaires Seydou Sarr, alias Tahirou Sarr, a été libéré sous contrôle judiciaire par le Pool judiciaire financier (PJF).

Le président du Collège des juges d’instruction, Idrissa Diarra, a ordonné la mainlevée de son mandat de dépôt, soulignant le caractère « sérieux » des contestations soulevées par la défense du patron de Sofico.

La libération de ce dernier reste cependant strictement encadrée d’après Seneweb confirmé par L’Observateur qui évoque cinq mesures de restriction draconienne :

« Ainsi, l’homme d’affaires s’est vu interdire toute sortie du territoire national sans autorisation préalable de l’autorité judiciaire compétente. Il est tenu de remettre l’ensemble de ses passeports au greffier du cabinet d’instruction. Il lui est également fait défense d’effectuer toute opération ou transaction bancaire n’ayant pas de lien direct avec les dépenses courantes nécessaires à la couverture des charges de son ménage.

En outre, Tahirou Sarr devra s’abstenir de toute communication publique relative aux faits, objet de la présente procédure, et se garder de toute fréquentation ou contact avec ses co-inculpés visés dans l’acte de poursuite.»