Libération de la première cohorte des Policiers adjoints volontaires: Voici les précisions de la Police

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé la fin de contrat et la libération de 312 policiers adjoints volontaires (PAV) de la septième génération. Recrutés en vertu du décret de septembre 2021, ces jeunes avaient été engagés pour appuyer la Police nationale, notamment dans le maintien de l’ordre. Leur contrat de quatre ans étant arrivé à échéance, le ministre a salué leur engagement et leur dévouement au service de la Nation, selon le communiqué de la Police nationale.

Voici le communiqué !

« Objet : Libération de la première cohorte des policiers adjoints volontaires de la 7ème génération pour fin de contrat.

L’Etat du Sénégal avait décidé de recruter des jeunes comme personnel de soutien à la Police nationale notamment dans le domaine du maintien de l’ordre public. Ce, conformément au décret 2021-1197 du 20 septembre 2021 portant création et conditions générales de sélection et d’emploi des Policiers Adjoints Volontaires(PAV).

Les contrats de la première cohorte des PAV de la septième génération ayant expiré, 312 de ses éléments ont été libérés suivant la décision numéro 000264 du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique du 28 mars 2025.

Suivant l’article 4 du décret suscité et prévoyant un contrat d’une durée de quatre années.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique tient à remercier la première cohorte des PAV pour ses bons et loyaux services. »