Levée de corps Colette Senghor: Coumba rejoint son Sédar à Bel air

La levée du corps de la première première dame du Sénégal, Mme Colette Senghor s’est effectuée ce jeudi matin, à l’hôpital Principal de Dakar. En présence du président de la République, Macky Sall, du président Abdou Diouf, des membres du gouvernement, sa famille et aussi de ses alliés.

Beaucoup de souvenirs et d’anecdotes ont été revisités dans les témoignages, tentant de retracer la vie de Colette Senghor. Son mari, le poète président qu’elle appelait affectueusement « Sédar » et son fils Philippe ne sont pas tombés dans l’oubli avec les souvenirs évoqués par le poète Amadou Sall, Mabousso Thiam, fils de l’ancien premier ministre de Diouf, de Me Boucounta Diallo tous deux amis de Philippe, mais surtout de Moustapha Niass, ancien ministre de Senghor et par ailleurs membre de la fondation LSS.