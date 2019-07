Les premiers mots de Idrissa Gana Gueye à Paris

Cette fois c’est officiel, Idrissa Gana Gueye est Parisien. L’infatigable milieu de terrain sénégalais d’Everton s’est engagé ce mardi avec le club de la capitale pour une durée de quatre ans

Sur le site officiel de son nouveau club, Idrissa Gana Gueye a livré ses premières impressions : « Je ressens une immense fierté à l’heure de rejoindre le Paris Saint-Germain. Après être resté concentré sur la CAN avec ma sélection, j’ai souhaité donner un nouvel élan à ma carrière en club en m’engageant avec le Paris Saint-Germain, qui propose l’un des projets sportifs les plus structurés et ambitieux d’Europe », a-t-il confié.

Le nouveau numéro 27 du PSG, passé durant sept saisons au LOSC, a ajouté : « Je remercie les dirigeants, l’entraîneur et son staff pour la confiance qu’ils me témoignent. Je ferai tout pour me montrer digne de cette confiance et pour m’intégrer rapidement au sein de ce groupe de joueurs très talentueux. Enfin, ce sera un grand plaisir de goûter à l’atmosphère exceptionnelle du Parc des Princes, qui m’avait impressionné lors de mon premier passage en France ! »