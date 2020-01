Lenteurs dans le procès des Diack : Me Sarr confirme Me Malick Sall

L’avocat de Pape Massata Diack a réagi aux accusations de la France accusant le Sénégal d’être à l’origine des lenteurs qui ont plombé le procès de Lamine Diack et de son fils. Joint par Seneweb, Me Moussa Sarr confirme le Garde des Sceaux Me Malick Sall. « L’Etat du Sénégal, après avoir exécuté la commission rogatoire conformément à la convention d’entraide judiciaire, a aussitôt transmis le dossier à l’Etat français. Si le Parquet national français n’a pas reçu à temps le dossier, cela est imputable à une lenteur ou un dysfonctionnement internes à l’administration française. »

La robe noire déclare que l’Etat du Sénégal ne peut être nullement concerné par ce problème franco-français. «L’entraide judiciaire avait été exécutée, nous avons transmis tout le dossier par le canal de l’ambassade de France. Il y a eu un retard, quelque part, mais ça n’a pas été à notre niveau. J’ai personnellement signé le courrier de transmission du dossier et cela depuis au moins 3 mois », avait rassuré Me Malick Sall.