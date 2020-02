Le Premier ministre canadien déclaré « persona non grata » au Sénégal

Le Collectif « Ànd Sàmm Jikko yi » a déclaré persona non grata, le Premier ministre canadien Justin Trudeau qui sera à Dakar en visite officielle dans les jours à venir. Défenseur Sénégalde la cause de l’Homosexualité, M. Trubeau au cours de sa visite, parlera avec le président Macky Sall de l’égalité des sexes, selon un communiqué.

Dans un communiqué parvenu à Pressafrik, le collectif Ànd Sàmm Jikko yi » réitère sa vive opposition aux manœuvres et vils dessins visant à promouvoir tout agenda en porte-à-faux avec nos us et nos valeurs.

« Nous souhaitons certes la bienvenue à Monsieur Justin Trudeau, premier ministre du Canada au Sénégal et lui témoignons tout le respect dû à son rang ainsi qu’au peuple canadien. Toutefois, nous disons non à toute velléité de mettre la pression sur les autorités politiques de notre pays aux fins de la légalisation de l’homosexualité et de la promotion de l’agenda LGBTQ au Sénégal », s’oppose le collectif.

Le collectif ajoute « au nom de tous les sénégalais encore attachés à nos valeurs religieuses et traditionnelles nous invitons les autorités politiques à faire respecter nos croyances et nos valeurs dans toute entreprise relevant du domaine public. Elles ne doivent en aucun cas ployer sous le poids de promesse d’aide au développement pour avaliser un agenda qui ne prospérera JAMAIS au Sénégal. »