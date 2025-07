Attaché aux principes républicains, le Parti socialiste condamne fermement « toute tentative de remise en cause de l’exercice des libertés démocratiques consacrées par la Constitution ». Il rappelle que ces libertés sont « des conquêtes de haute lutte » et affirme son engagement pour la préservation de l’État de droit.

Le PS exprime sa « solidarité et son soutien agissant » à toutes les victimes de ces dérives et réaffirme que les institutions doivent être « au service du peuple et non d’un camp politique ».