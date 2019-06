LE MALI CÉLÈBRE LA KORITÉ CE LUNDI !

Selon plusieurs sources médiatiques et administratives, le Mali célèbre la fête de l’Aïd el Fitr, marquant la fin du carême musulman, ce lundi, 3 juin 2019. Le Croissant lunaire aurait été aperçu dans plusieurs localités du pays dont une partie de la communauté musulmane avait commencé le Ramadan le dimanche, 5 mai 2019, soit à 29 jours de jeûne. Dans un communiqué parvenu à Media.sn, le ministre des Affaires religieuses et du Culte, indique, sur la base de délibération de la Commission nationale d’Observation de la Lune, « que le Croissant lunaire Chawwal ou Seli Ntjini Kalo a été aperçu ce dimanche 2 juin 2019 dans plusieurs localités du pays notamment à Kati et dans le district de Bamako, quartier Sabalibougou (par des personnes identifiées et dont les contacts ont été mis à disposition, ndlr). En conséquence, la fête de l’Aïd el Fitr sera célébrée au Mali le lundi 03 juin 2019 sur toute l’étendue du territoire national. »

Au Sénégal, une partie de la communauté musulmane a commencé le Ramadan le lundi 6 mai 2019, une autre partie le lendemain. L’observation du croissant lunaire devrait donc y avoir lieu ce lundi, avec la possibilité de célébrer la fête de la Korité le mardi ou le mercredi.

