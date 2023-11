L’ambassadeur de Palestine a reçu le forum islamique pour la paix…

Au menu des discussions figurait notamment l’invitation officielle du diplomate à assister au 21ème édition du forum islamique pour la paix prévu le week-end prochain à Thiès.

Il a été aussi question d’échanges autour des idéaux défendus par les chefs religieux, les associations islamiques et les Imams et Oulémas du Sénégal sur la paix et la sécurité dans le monde.

Le Président du forum islamique pour la paix a aussi saisi l’occasion pour manifester sa solidarité au peuple palestinien et sensibiliser tous les musulmans du Sénégal à renforcer les prières pour une paix consolidée et durable en Palestine au regard des “dégâts incommensurables des agressions et de la passivité de la communauté internationale ”