Lancée en grande pompe, l’usine Seniran Auto presque en péril

Installée au Sénégal, plus précisément à Thiès, pour accompagner le renouvellement des taxis urbains, l’usine d’assemblage de véhicules Seniran Auto, lancée en grande pompe sous Me Abdoulaye Wade et dotée d’un budget de 45 milliards de Fcfa, est aujourd’hui au bord de la faillite.

« L’usine est presque en péril », martèle, sans détour, le Directeur général Hady Nasri à L’Observateur qui a publié, dans sa parution de ce vendredi, une enquête sur l’échec, faute d’accompagnement de l’État du Sénégal, de ce qui était présenté comme un exemple réussi de la coopération sud-sud.