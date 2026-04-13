Laboratoire public d’ADN – La Côte d’Ivoire étrenne son 1er bijou

La Côte d’Ivoire dispose désormais de son premier centre public consacré aux analyses génétiques. Installé au Vitib, à Grand-Bassam, il est fonctionnel depuis le 1er novembre 2025.

Les échantillons issus notamment d’enquêtes judiciaires y sont traités dans un environnement sécurisé, avant d’être analysés grâce à des équipements spécialisés permettant d’identifier les profils ADN.

Le centre répond également à une forte demande en tests de filiation, auparavant réalisés à l’étranger à des coûts plus élevés. Désormais accessibles sur place, ces analyses facilitent les procédures tout en réduisant les délais.

Au-delà de son rôle médico-légal, cette infrastructure ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche scientifique, notamment sur le patrimoine génétique des populations africaines.