La nouvelle loi bancaire au Sénégal : une réforme opportune pour renforcer la transparence et la sécurité financière dans un contexte de corruption et d’essor des fintech (Par Dr. Seydina Oumar Seye)

Le Sénégal, à l’instar de nombreux pays africains, fait face à des défis majeurs en matière de transparence et de sécurité financière. Avec un indice de perception de la corruption (IPC) de 43 sur 100 en 2022 et une petite progession de 45 sur 100 dernièrement, selon Transparency International, le pays se situe dans une zone rouge où les risques de malversations financières et de détournements de fonds restent préoccupants. Dans ce contexte, l’adoption d’une nouvelle loi bancaire inspirée des accords de Bâle III apparaît comme une réforme cruciale pour moderniser le secteur financier, renforcer la conformité bancaire et répondre aux enjeux de l’inclusion financière et de la stabilité économique.

Un cadre réglementaire renforcé pour faire face à la corruption et aux risques systémiques

La nouvelle loi bancaire sénégalaise s’inscrit dans la lignée des accords de Bâle III, qui visent à renforcer la résilience des institutions financières face aux crises économiques et à améliorer la gestion des risques. Comme le souligne Mohamed Guinée Larem, cette réforme introduit des mesures prudentielles strictes, notamment en matière de fonds propres et de liquidité, qui permettent de mieux couvrir les risques spécifiques et systémiques. Par exemple, l’augmentation du ratio de fonds propres durs (CET1) à 4,5 % et l’introduction d’un coussin de conservation de 2,5 % visent à garantir que les banques disposent de suffisamment de capital pour absorber les pertes en cas de choc économique.

Ces mesures sont particulièrement pertinentes dans un contexte où la corruption et la délinquance financière menacent la stabilité du système bancaire. En renforçant les exigences de capital, la nouvelle loi bancaire réduit les risques de faillites bancaires, comme celle de la Banque Africaine de Développement et d’Assurance Mutuelle (BADAM) en Guinée, qui a conduit à un relèvement du capital social de création à près de 12 millions de dollars. Une telle régulation contribue à restaurer la confiance des investisseurs et des déposants, tout en limitant les opportunités de détournements de fonds.

Inclusion financière et financement durable : un équilibre à trouver

L’un des enjeux majeurs de cette réforme est de concilier régulation prudente et inclusion financière. Certains critiques, comme l’intervenant anonyme cité plus haut, estiment que Bâle III n’est pas adapté au système informel prédominant au Sénégal. Cependant, Mohamed Guinée Larem souligne que les ratios de liquidité à court terme (LCR) et de financement stable net (NSFR) favorisent un financement durable des projets, notamment pour les PME et les industries, tout en limitant les financements de court terme souvent orientés vers la consommation de produits importés.

Cette approche est essentielle pour soutenir l’économie réelle et réduire la dépendance aux importations. Toutefois, il est crucial de ne pas négliger le rôle des institutions de microfinance et des fintech dans l’inclusion financière des populations exclues du système bancaire traditionnel. Comme le suggère Larem, les microfinances et les innovations financières doivent être au cœur de la stratégie pour absorber les structures informelles et les accompagner vers une transition vers le formalisme.

Les fintech : un levier pour la transparence et l’innovation

L’essor des fintech au Sénégal offre une opportunité unique de renforcer la transparence et la sécurité financière. Ces technologies permettent de dématérialiser les transactions, de réduire les coûts et de limiter les risques de corruption liés aux échanges en espèces. Par exemple, les plateformes de paiement mobile comme Wave et Orange Money ont déjà démontré leur potentiel pour inclure des millions de Sénégalais dans le système financier formel.

La nouvelle loi bancaire doit donc encourager l’innovation tout en encadrant les risques associés aux fintech, tels que la cybercriminalité et le blanchiment d’argent. En intégrant ces acteurs dans le cadre réglementaire, le Sénégal peut créer un écosystème financier plus inclusif et résilient.

En conclusion, une réforme nécessaire mais à adapter au contexte local

La nouvelle loi bancaire au Sénégal représente une avancée majeure pour renforcer la stabilité financière et lutter contre la corruption. En s’inspirant de Bâle III, elle introduit des mesures prudentielles robustes qui répondent aux défis actuels du secteur bancaire. Cependant, pour maximiser son impact, cette réforme doit être adaptée au contexte local, en tenant compte de la prédominance du secteur informel et en intégrant les innovations portées par les fintech et les institutions de microfinance.

En misant sur une régulation équilibrée et une inclusion financière innovante, le Sénégal peut non seulement renforcer la confiance dans son système financier, mais aussi soutenir une croissance économique durable et inclusive. Cette réforme, si elle est bien mise en œuvre, pourrait servir de modèle pour d’autres pays africains confrontés à des défis similaires.

Dr. Seydina Oumar Seye.