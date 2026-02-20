La lettre ouverte de Youssou Sall Kébé sur la répression des actes contre nature au président du groupe parlementaire de PASTEF, Ayib DAFFE

Salam Honorable. La loi pour durcir la répression des actes contre nature est bonne et bien appréciée par la population, ce qui montre une volonté des députés de prendre en charge les préoccupations des populations.

A mon avis la loi n’a pas pris en compte un aspect important. Cet aspect est la question des homosexuels qui ne fréquentent jamais les hommes mais qui s’adonnent à ces pratiques avec des femmes (épouses ou partenaires)de façon consentante ou pas.

Je veux parler de la sodomie, cette pratique est monnaie courante dans la société et pose un véritable problème de santé publique. Si la loi ne prend pas en charge cette question, le problème va demeurer intact.

Des épouses vivent ce drame en silence. D’autres s’adonnent à ce vice pour des raisons diverses.La conséquence est la propagation de la maladie. Il faut agir sur toute la chaine de propagation de la maladie pour mettre hors de danger ces personnes dont la capacité de nuisance est terrible pour la société.