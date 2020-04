La FSF accélère le pas pour la remise : en service du stade Demba Diop

Les choses commencent à bouger pour le dossier Demba Diop. En réunion ce jeudi, le comité d’urgence de la FSF a mis en place un groupe de travail qui sera chargé de lancer les travaux de réfection de l’infrastructure sportive.



Un task force composé du président, du vice-président de la FSF, du secrétariat général, du responsable du suivi du programme Forward, de l’assistant à Maître d’ouvrage de la FSF et d’un représentant du ministre des sports. Ce groupe de travail va donc œuvrer pour la remise en service du stade Demba Diop fermé il y’a plus de deux ans.



Avec une durée de 6 mois, il aura comme mission de dresser un état des lieux actuel de l’infrastructure, de travailler à la conception technique et financière et à la recherche des financements auprès de la FIFA et autres partenaires. Le task force aura comme rôle aussi d’assurer, en général, toutes les conditions de rénovation et de mise en service du stade dans les meilleurs délais.



Pour rappel, le ministre des sports a signé un protocole d’accord de cession du stade Demba Diop le 17 janvier passé, avec la fédération sénégalaise de football qui sera chargé de réfectionner ce lieu de sport. Il a été fermé depuis le 15 juillet 2017 suite au drame survenu lors de la finale de la coupe de la ligue opposant Stade de Mbour à l’US Ouakam.



La remise en service de cette infrastructure est très attendue par les amateurs de football notamment ceux du championnat local qui sont obligés de faire de longues distances pour suivre des clubs comme Jaraaf, NGB, Douanes…