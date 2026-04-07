La Colère : Un signal à apprivoiser pour une paix durable (Par Doyen Ismaila Mbaye)

“Il faut savoir exprimer sa colére à la bonne personne , dans la bonne mesure, au bon moment, pour un bon motif et de la bonne façon”. Aristote.

La vie serait davantage plus paisible et harmonieuse si nous nous disions plus clairement et posément nos coléres et de maniére non violentes, plutôt que d’essayer de contenir les coléres , les bloquer ou de les évacuer. Les coléres non dites finissent par une explosion ou une implosion émotionnlles négatives.

Les coléres expriment souvent des besoins criants de reconnaissance, de justice, de liberté, de respect et d’amour.

Nous ne pouvons pas espérer vivre toute une vie sans colére , (émanant de nous-même ou d’autrui). Afin d’assurer une paix intérieure tant aux plans individuel et social.

Il nous faut apprendre à vivre nos coléres , à dire et à entendre nos désaccords, dans le respect et l’estime. “Savoir s’accorder sur nos désaccords”. Les “fausses paix” sont des problémes retardés.