Krépin Diatta : « je pense qu’à une seule chose, la Coupe »

Présent en conférence de presse aux côtés de Aliou Cissé, son entraîneur, Krépin Diatta dit n’avoir aucune autre chose en tête que la finale de la CAN 2019 qu’il doit disputer, ce vendredi (19h GMT), avec le Sénégal, au Caire, contre l’Algérie.

« Les Algériens n’en veulent pas plus que nous. Nous avons retenu la leçon du premier match (l’Algérie avait gagné 1-0). On avait juste trébuché. Le seul mot d’ordre est de la jouer et la gagner », a-t-il dit. « Je ne pense qu’à une seule chose, c’est de gagner la Coupe. Je joue dans n’importe quel poste comme en club. Si je joue à droite, à gauche ou au milieu, ce n’est le plus important. Je m’adapte à tous les postes. Je n’ai pas de problème par rapport à ça », a-t-il ajouté, relevant qu’il vit le même sentiment il y a deux ans lors qu’il jouait la finale de la CAN des juniors en 2017 en Zambie.

« Mes anciens coéquipiers me boostent »

Invité à parler de ses relations avec ses anciens coéquipiers de la sélection U20, qui le suivent, le joueur du FC Bruges a dit qu’il est toujours en contact avec eux. « Ils me boostent et aujourd’hui, je suis leur représentant ici. Je dois tout faire pour que le pays soit fier de moi. C’est une bonne chose d’être entouré par des gens comme ça. Leurs mots me touchent. »