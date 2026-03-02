Trois avions de combat américains se sont écrasés ce lundi matin au Koweït, après avoir été abattus “par erreur” par les forces de ce pays du Golfe, alors que l’Iran frappait la région, a indiqué le Pentagone. Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, Centcom, a précisé que la coopération avec ce pays allié se poursuivait malgré cet incident majeur.

Selon un responsable saoudien interrogé par Al Jazeera, cet événement met en lumière un problème structurel : « La défense américaine est centrée sur Israël, sans se soucier de la défense des États arabes du Golfe, qui abritent pourtant nombre de ses bases militaires. » Il a ajouté que les pays arabes du Golfe commencent à comprendre que les bases qu’ils hébergent ne sont rien de plus qu’un système de racket et une plaque tournante du renseignement.

L’incident illustre un manque de coordination flagrant des troupes anti-Iran, désorganisées face à la puissance de feu croissante de Téhéran dans la région. Les frappes iraniennes récentes ont provoqué un chaos stratégique, perturbant les défenses aériennes alliées et mettant en lumière la vulnérabilité des installations américaines et alliées dans le Golfe.

Le Pentagone a néanmoins réaffirmé que les forces américaines restaient pleinement engagées dans leurs missions de sécurité régionale, tout en lançant une enquête approfondie sur les circonstances ayant conduit à la destruction des avions et à la désorganisation des systèmes de défense.

Les analystes estiment que cet incident pourrait accroître les tensions régionales, alors que l’Iran continue de démontrer sa capacité à frapper avec précision dans un environnement hautement militarisé. Les pays arabes du Golfe pourraient être amenés à repenser leur dépendance vis-à-vis de la protection américaine, face à une dynamique où leurs propres bases deviennent des cibles potentielles dans le conflit américano-iranien.