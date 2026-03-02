Koumpentoum : un nourrisson de 10 jours meurt calciné dans un incendie

L’émoi et la consternation ont saisi le village de Médina Wababé, situé dans la commune de Kouthia Gaydi, département de Koumpentoum, ce week-end. Ce petit hameau de la zone sylvo-pastorale a été le théâtre d’un drame effroyable lorsqu’un incendie s’est déclaré dans une concession, coûtant la vie à un nourrisson de sexe masculin âgé de seulement dix jours.

Alertés par la violence des flammes, les éléments de la gendarmerie de Koumpentoum se sont rapidement dépêchés sur les lieux, accompagnés des soldats du feu. Malgré l’intervention des secours, le bilan est lourd. Le corps sans vie du nouveau-né a été retrouvé sous les décombres de l’habitation, complètement calciné. Le sinistre a également causé d’importants dégâts matériels, la concession étant principalement constituée de paille, un matériau hautement inflammable.

Bien que l’origine exacte de l’incendie reste encore à déterminer officiellement, les premières constatations suggèrent que le feu se serait déclaré dans la chambre de la maman, où se trouvait un fourneau. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin de faire toute la lumière sur les causes exactes de ce drame qui a plongé les habitants de Médina Wababé dans un deuil profond.