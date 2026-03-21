Korité 2026 – Bassirou Diomaye Faye insiste sur la “solidarité, fidélité, fraternité…”

À l’occasion de la prière de la Korité célébrée à la Grande Mosquée de Dakar, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a délivré un message axé sur la cohésion sociale, la solidarité et la nécessité de prolonger les valeurs du mois sacré de Ramadan.

Présent aux côtés de nombreux fidèles venus accomplir la prière de l’Aïd el-Fitr, le chef de l’État a salué l’esprit qui a prévalu durant les trente jours de jeûne, mettant en avant « la force de la nation ». Il a décrit une communauté sénégalaise « soudée, fidèle à ses valeurs de solidarité, de respect et de fraternité », dans un contexte marqué par des appels récurrents à l’unité.

Dans son adresse, le président a insisté sur l’importance de faire perdurer cet élan collectif au-delà du Ramadan. « L’essentiel aujourd’hui, c’est de faire vivre cet esprit au-delà du Ramadan », a-t-il déclaré, invitant les citoyens à cultiver le sens des responsabilités et à œuvrer ensemble pour le développement du pays.

Bassirou Diomaye Faye a également adressé un message de fraternité à l’ensemble des Sénégalais, toutes confessions confondues, soulignant les valeurs communes de foi, de paix et de solidarité qui fondent le vivre-ensemble national.