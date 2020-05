KOLDA: un jeune, supposé mort du Coronavirus, enterré avec ses habits sans lavage mortuaire.

Ce jeune de 38 ans habitait à Saré Coubé, situé dans la région de Kolda et dans la Commune Médina Elhadji. Il est mort et enterré avec ses habits et ses chaussures sans être lavé comme le veut la région musulmane en pleine brousse.

Saré Coubé se trouve juste sur la frontière entre le Sénégal et la Guinée Bissau. Il était parti chez ses beaux parents qui se trouvent en Guinée Bissau pour récupérer un sac de noix de cajoux pour le vendre et acheter des vêtements à ses enfants. Sur le chemin du retour dans son village, il est tombé de son vélo et a trouvé la mort sur le champ. Les autorités Bissao Guinéennes, premières à arriver sur les lieux, ont affirmé que le cadavre peut être rapatrié chez lui à Saré Coubé pour être enterré.

Malheureusement des personnes vraiment sans pitié ni bonté dans le cœur du côté du Sénégal ont appelé le maire de Médina Elhadji. Ce dernier, présent sur les lieux, refuse que le cadavre soit ramené dans son village qui se situe juste à 4 km de là ou il est mort. Tout cela parce qu’il croit que le jeune est mort du Coronavirus sans le faire passer une autopsie.

Le jeune est enterré en pleine brousse à 8m sur la route où il est retrouvé mort avec ses habits, ses chaussures sans être lavé comme le veut la région musulmane. Je me dis qu’au préalable avant d’agir sur des suppositions pour enterrer un jeune dans ces conditions, les autorités locales sénégalaises devaient s’assurer que le jeune est mort du Coronavirus. Et même si s’était le cas, personne n’a le droit d’enterrer une personne de cette façon.

Aujourd’hui nous avons combien de morts de Coronvirus au Sénégal ? Personne n’est enterré de cette façon. C’est un acte à dénoncer.

par Hamady Seydi