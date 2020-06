Kolda : CRD spécial, le ministre Mamadou Talla satisfait des préparatifs de la reprise du 25 juin

Nous ne sommes plus dans un dynamisme de dire on va sauver l’année, en réalité, elle est sauvée, a déclaré, hier dimanche à Kolda (sud), le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla lors d’un spécial comité régional de developpement (CRD) tenu en présence des autorités académiques, administratives et des partenaires de l’éducation.

Avec l’installation de l’hivernage et son corollaire de dégâts notés dans plusieurs établissements en abris provisoire dans l’académie de Kolda, M. Talla a décidé de se déplacer lui-même en personne pour constater l’état des lieux sur l’effectivité de la reprise des enseignements apprentissages dans cette région sud du Sénégal.

« Nous sommes venus ici pour faire le point, discuter avec vous, voir s’il manque du matériel, si également au niveau pédagogique il y a des choses à revoir, ensuite vous écouter sur les propositions de solutions alternatives qui ont été envisagées au niveau local afin que la reprise soit effective pour tous les candidats de la circonscription académique », a affirmé le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla.

Concernant cette reprise du 25 juin prochain, le ministre de l’Education se dit rassuré de ce qu’il a vu au niveau des établissements visités à Kolda.

« Je suis très satisfait de que j’ai vu ici à Kolda, non seulement en terme de préparation au niveau pédagogique dont l’essentiel a été fait, mais aussi j’ai visité des salles de classes, j’ai pu tester moi-même tous le dispositif mis en place de l’entrée de l’école jusqu’à la sortie », a soutenu M. Talla.

« Aujourd’hui, nous constatons que toutes les conditions sont réunies pour qu’il ait une bonne reprise. Le président de la République avait dit qu’il faut une reprise progressive et maîtrisée », a-t-il laissé entendre avant d’ajouter que « ce n’est pas une course de vitesse, il faut y aller avec méthode, il faut y aller avec nos réalités ».

Pour cette session 2020 l’académie de Kolda compte 26.497 candidats au BAC, BFEM et CFEE alors que les structures de formation professionnelle enregistrent 4.11 candidats.

Toutefois, il urge de souligner que cet académie compte 14 écoles élémentaires 05 collèges construites en abris provisoires, et c’est le département de Médina Yoro Foula qui s’est taillé la part du lion.