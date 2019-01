Kim Kardashian dévoile une anecdote sur les débuts de son histoire avec Kanye West

Alors que le couple attend son quatrième enfant, Kim Kardashian s’est laissée aller à quelques confidences sur les prémices de sa relation avec Kanye West.

Voilà déjà presque cinq ans que Kim Kardashian a dit oui à Kanye West lors d’un magnifique mariage en Italie. Quatre enfants (dont un qui devrait naître par mère porteuse d’ici quelques mois) plus tard, le couple semble toujours amoureux comme au premier jour. Et alors qu’elle n’en finit pas de fasciner le monde entier, quoi de plus logique pour Kim Kardashian que de publier une anecdote concernant son couple avec le célèbre rappeur sur son compte Twitter suivit, accessoirement, par près de 60 millions de personnes.

C’est ainsi que le 10 janvier dernier, la starlette américaine n’a pas hésité à répondre à une internaute qui l’interpellait sur une de ses tenues portée en 2007. Un brin nostalgique, elle raconte avec brio l’anecdote de ce jour qu’elle n’est pas prête d’oublier : « Sur cette image, j’étais en route pour aller voir Kanye chanter »Good Life » lors des MTV Music Awards. Je ne le connaissais pas vraiment mais son équipe a appelé mon équipe lol. J’étais une fille dans le public lors de son live à Vegas. J’ai rencontré sa mère Donda à cette même soirée. »

Une anecdote particulièrement émouvante dans la vie du couple lorsqu’on sait que la mère de Kanye West est décédée quelques temps plus tard des complications d’une opération de chirurgie esthétique. Et même si la relation amoureuse de Kim et Kanye n’a débutée que des années après, la star aux 124 millions d’abonnés sur Instagram ne semble pas pour autant oublier les moments clés de sa vie de famille… Loin de se laisser abattre, elle précise même qu’elle possède toujours le fameux jogging rose et son sac Vuitton multicolore. Well done Kimmy, ne jamais oublier ses priorités !