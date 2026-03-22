Le khalife de Guéoul et ses deux épouses meurent dans un terrible accident à Diama

La communauté khadriya est en deuil suite au décès accidentel de Cheikh Sadibou Aïdara, khalife de Guéoul, plus connu sous le nom de Chérif Beu. Le guide religieux a perdu la vie en même temps que ses deux épouses dans un accident survenu hier samedi, à hauteur de Diama, dans la région de Saint-Louis.

Les victimes revenaient de Nimzatt (Mauritanie), où elles avaient célébré la fête de la Korité.

Le khalife de Guéoul et ses deux épouses ont été inhumés ce dimanche matin au cimetière Adramé de Guéoul, devant une foule nombreuse. Parmi les personnalités présentes figuraient le préfet de Kébémer, le sous-préfet de Ndande Fall et le maire de Guéoul.

Suite à cette disparition brutale, Chérif Chaya Aïdara, frère du défunt, a été désigné pour lui succéder à la tête de la communauté khadriya de Guéoul.