Keur Momar Sarr : Un berger attaque á coups de hache la femme de son frère qui refuse d’entretenir des rapports sexuels avec lui

Un drame familial d’une extrême violence s’est produit mardi dernier à Mbar Toubab, dans l’arrondissement de Keur Momar Sarr. Un berger, identifié sous les initiales D.S., est accusé “de tentative de viol et de meurtre ” sur la femme de son grand frère, qu’il convoitait. La victime, grièvement blessée, lutte actuellement contre la mort à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, rapporte L’Observateur.

À en croire le journal, les faits se sont déroulés alors que C.S., le grand frère du mis en cause, s’était absenté pour faire des emplettes en ville, laissant son épouse seule avec son jeune frère au bivouac. Profitant de cette solitude, D.S. s’est introduit dans la chambre conjugale et a tenté d’abuser de sa belle-sœur. Face au refus de la jeune femme, il s’est acharné sur elle avec une hache, lui assénant plusieurs coups à la tête, au dos et au bras.

Inconsciente et grièvement blessée, la victime a été retrouvée baignant dans son sang après que ses cris ont alerté les villageois. Pendant ce temps, son agresseur est retourné calmement dans sa chambre, insensible à la scène de détresse.

Alertée, la Brigade de gendarmerie de Keur Momar Sarr a rapidement ouvert une enquête et interpellé le suspect. Après sa garde à vue, D.S. a été déféré au parquet de Louga vendredi dernier. Il sera entendu ce lundi par le juge d’instruction.