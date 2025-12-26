Keur Massar : trois individus interpellés avec 500 millions FCFA en faux billets

Dans le cadre de la lutte contre le trafic et la mise en circulation de faux billets de banque, la Brigade de Recherches de Keur Massar a interpellé trois individus et saisi une importante somme de fausse monnaie, a-t-on appris de source sécuritaire.

Les mis en cause, placés en garde à vue, sont deux ressortissants sénégalais et un ressortissant nigérien. L’opération a permis la saisie d’une contre-valeur estimée à cinq cents millions (500 000 000) de francs CFA, composée de faux billets en dollars américains et en francs CFA, ainsi que de billets dits « noirs ».

Selon les éléments de l’enquête, le ressortissant nigérien, membre présumé d’un réseau de faussaires, est arrivé au Sénégal en possession de billets noirs et de faux billets. Il aurait ensuite pris contact avec un citoyen sénégalais en vue d’un lavage des billets noirs à l’aide de procédés chimiques.

C’est au cours des démarches entreprises pour l’acquisition du matériel nécessaire à cette opération que le réseau a été infiltré par les enquêteurs. Un dispositif de surveillance et de filature a alors été mis en place.

Le 22 décembre 2025, les éléments de la Brigade de Recherches ont mis fin aux agissements de la bande, procédant à l’interpellation des trois individus, dont l’un assurait la conduite d’un véhicule de marque Renault utilisé pour leurs déplacements. La somme de cinq cents millions de francs CFA a été retrouvée en la possession du ressortissant nigérien, en coupures de dix mille (10 000) francs CFA et de cent (100) dollars américains.

Le véhicule ayant servi de moyen de transport a également été saisi. L’enquête se poursuit en vue d’identifier d’éventuelles ramifications de ce réseau.