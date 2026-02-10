Kédougou : 5 individus arrêtés par la gendarmerie de Saraya pour…

Selon une source sécuritaire, rapporte Aps, il s’agit d’un Chinois, de deux Ghanéens et de deux Sierra-Léonais, tous arrivés du Mali. Ces individus auraient introduit clandestinement six pelles mécaniques pour exploiter une zone aurifère dont l’activité avait été officiellement suspendue.

‘’Les engins lourds ont été retrouvés en pleine brousse […] Ils sont actuellement sous la garde du GARSI (une unité de surveillance et d’intervention des armées sénégalaises), en attendant leur transport vers Saraya pour les besoins d’une enquête’’, a dit la même source.

D’après elle, des contrôles sont menés dans cette partie du Sénégal pour éradiquer l’’exploitation illégale de l’or’’.

‘’L’intervention, coordonnée par l’adjudant-chef commandant la brigade, s’est déroulée dans les villages de Satadougou, Bougouda et Fégola, entre les communes de Bembou et Madina Baffé’’, a-t-elle affirmé.