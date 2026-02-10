Kédougou : 5 individus arrêtés par la gendarmerie de Saraya pour…

Cinq étrangers ont été interpellés par la gendarmerie de Saraya, dans la zone aurifère de la Falémé, pour leur implication présumée dans des activités minières illégales.
Selon une source sécuritaire, rapporte Aps, il s’agit d’un Chinois, de deux Ghanéens et de deux Sierra-Léonais, tous arrivés du Mali. Ces individus auraient introduit clandestinement six pelles mécaniques pour exploiter une zone aurifère dont l’activité avait été officiellement suspendue.
