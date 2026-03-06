Kara à Trump et Netanyahu : « La force n’est pas dans la domination mais dans la capacité d’éviter l’injustice »

Face à l’escalade des tensions au Moyen-Orient, Cheikh Ahmadou Kara Mbacké, Guide de la Révolution pacifique, a lancé un appel solennel à la paix et au dialogue entre les nations. Dans une déclaration rendue publique depuis Dakar, l’homme religieux sénégalais, se présentant comme ambassadeur international pour la paix, exhorte les dirigeants et les peuples à privilégier la non-violence et à s’inspirer de l’héritage spirituel de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme.

« En ce temps où le fracas des armes tente d’étouffer la voix de la raison, j’invite les dirigeants et les peuples à choisir la voie supérieure, celle de la non-violence, du dialogue sincère et du respect mutuel », a déclaré Cheikh Ahmadou Kara Mbacké.

Dans son message, le guide religieux appelle le monde à redécouvrir la doctrine spirituelle de Cheikh Ahmadou Bamba, qu’il résume autour de trois principes fondamentaux : la bonne intention, la bonne parole et la bonne action.

« Une doctrine simple dans ses mots mais immense dans sa portée : la bonne intention, la bonne parole et la bonne action », souligne-t-il. Selon lui, « la bonne intention purifie le cœur et éloigne la haine, la bonne parole apaise les tensions et ouvre la voie à la compréhension, et la bonne action restaure la justice et réconcilie les causes ».

Évoquant l’héritage spirituel du fondateur du mouridisme, il rappelle une déclaration attribuée à Khadim Rassoul : « Dieu m’a donné l’ordre de proclamer que je suis un asile et dernier recours et quiconque veut le bonheur ici-bas et dans l’au-delà doit se réfugier auprès de moi ».

Le Guide de la Révolution pacifique insiste également sur l’exemple de tolérance et de pardon incarné par Cheikh Ahmadou Bamba après son retour d’exil. « Il n’a répondu ni par la rancœur ni par la vengeance, mais par la patience, la sagesse et l’élévation spirituelle. Son exemple demeure une lumière pour l’humanité », affirme-t-il.

Dans un contexte international marqué par la multiplication des crises et des rivalités géopolitiques, Cheikh Ahmadou Kara Mbacké met en garde les dirigeants contre les conséquences des décisions prises dans la gestion des conflits.

« Les conflits ensanglantent la terre et sèment la douleur dans les familles. Les tensions internationales, les rivalités économiques et les affrontements idéologiques menacent l’équilibre du monde », prévient-il.

S’adressant directement aux dirigeants qui affirment croire en Dieu, il rappelle le caractère éphémère du pouvoir et de la richesse. « Le pouvoir est éphémère, la richesse est passagère et la responsabilité devant Dieu est éternelle. Il n’existe qu’une vie après la mort, un jour où chaque décision, chaque parole et chaque action seront pesées avec justice », déclare-t-il.

Dans son message, il interpelle nommément plusieurs dirigeants internationaux, notamment Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan et Benjamin Netanyahu, ainsi que l’ensemble des chefs d’État.

« La force véritable n’est pas dans la domination mais dans la capacité d’éviter l’injustice », soutient-il, avant d’ajouter : « La grandeur d’un dirigeant ne se mesure pas à la puissance de son armée mais à sa crainte de Dieu et à son souci du Jugement dernier ».

Pour Cheikh Ahmadou Kara Mbacké, seule une transformation intérieure des consciences peut permettre de désamorcer les conflits internationaux. Il appelle ainsi les citoyens et les dirigeants à faire le choix de la non-violence et de la justice.

« Que chaque nation, chaque dirigeant, chaque citoyen fasse le choix de la non-violence, que les armes se taisent pour que les cœurs puissent se parler et que la justice soit guidée par la compassion et la sagesse », lance-t-il.

Concluant son appel, le Guide de la Révolution pacifique estime que l’héritage spirituel de Cheikh Ahmadou Bamba dépasse les frontières et les époques. « L’œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul n’appartient pas à un peuple ni à une époque, elle est un héritage universel. Elle rappelle que la véritable victoire n’est pas celle qui écrase mais celle qui élève », affirme-t-il. Et de conclure : « La paix est avec celui qui suit le droit chemin ».