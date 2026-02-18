Kaffrine en deuil : Après trois mois dans le coma, l’adjointe au maire Astou Ba s’éteint

L’adjointe au maire de Kaffrine, Astou Ba, est décédée. Elle avait été grièvement blessée à la tête lors d’une cérémonie officielle de remise des clés de salles de classe réhabilitées dans les écoles 3 et 4 de la commune.

​Les faits s’étaient déroulés fin décembre 2025 dans un climat de tension extrême. L’incident est parti d’une dispute à l’école 4 avant de dégénérer à l’école 3, où des jeunes appartenant aux camps du maire Abdoulaye Saydou Sow et du parti Pastef se sont violemment affrontés. Au cours de ces échauffourées, Astou Ba a été touchée à la tête par un morceau de brique de pavé.

​Évacuée d’urgence dans un premier temps à l’hôpital Thierno Birahim Ndao de Kaffrine, elle avait ensuite été transférée à Touba pour une prise en charge spécialisée. Plongée dans le coma depuis plus de trois mois, elle n’a finalement pas survécu à ses blessures.