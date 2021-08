C’est une affaire horrible qui occupe l’actualité à Cabrousse, en basse Casamance. A en croire des informations en provenance du village de la reine, Aline Sitöé Diatta, A.M.D est décédée ce lundi alors qu’elle tentait de donner naissance à un enfant issu d’un viol. Elle n’avait que 20 ans et des ambitions plein la tête.

Cabrousse est sous le choc. Le Kassa pleure et s’interroge. Et au vu de ce dossier, il y a de quoi être inquiet. Alors que les conditions même du viol présumé de A.M.D n’ont pas encore été élucidées, les populations ont appris, ce lundi, le décès de la jeune fille de 20 ans, élève de Terminale au lycée de Cabrousse. Cette affaire est d’autant plus choquante qu’elle implique des gens d’une même famille. Circonstance aggravante; c’est le tonton, Lamine Ndao, ancien Marin de l’armée, le mari de la tante de Aïssatou Michelle Dieng celui-là même qui devait protéger tout le monde et veiller à la sécurité de la famille qui est le loup entré dans le foyer. Et jeté son dévolu sur la petite écolière. Et ce que l’homme a fait croire à la jeune fille comme une idylle -et que les habitants de Cabrousse ont qualifié de viol- va déboucher sur une grossesse non désirée.

Choquée de découvrir le ventre bedonnant de la lycienne, sa famille, qui l’a soumise à un interrogatoire serré, va apprendre que l’auteur de cette grossesse n’est autre que Lamine Ndao, l’époux de sa tante. Convoyeur de fonds, l’homme qui habite la commune de Cabrousse est un employé de Phœnix, une société de gardiennage et de convoyage de fonds. Et il prenait ses services à l’agence de Ziguinchor. “C’est en avril dernier que l’affaire a éclaté. Et nous avions saisi la gendarmerie de Cap Skirring pour leur signaler le viol. Et depuis, l’affaire n’a pas connu de suite.” Ont fait savoir des membres de la famille. Si l’affaire en est restée là, c’est que l’homme, comprenant ce qui l’attendait, avait décidé de fuir le village. Abandonnant femme et enfants.

Et depuis avril dernier il est resté introuvable. Les mandats d’amener comme d’arrêts lancés à son encontre sont revenus infructueux. Comme l’ont été les recherches effectuées par la gendarmerie nationale qui a envoyé des éléments jusqu’à la Patte d’Oie, à Dakar d’où est originaire l’homme. A défaut de voir son bourreau derrière les barreaux, la jeune fille a continué porter sa grossesse jusqu’à ce lundi fatidique. “Elle a accouché d’un enfant prématuré. Et malheureusement, pour elle, elle n’a pas survécu aux complications de l’accouchement.” Ont fait savoir à Kéwoulo des sources locales. Sur le plan judiciaire, le décès de la jeune lycéenne ne met pas fin à l’action judiciaire. S’il est vrai que on ne peut pénalement pas lui imputer l’une des conséquences de cette gossesse -à savoir la mort de la victime- les faits de viols qui ont été portés à la connaissance de la justice restent toujours d’actualité.