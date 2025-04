Kabrousse : La 16ᵉ édition de la manifestation culturelle « Undo Mayo » interdite

La 16e édition de la manifestation culturelle “Undo Mayo”, prévue du 30 avril au 4 mai 2025 sur la plage située à hauteur de l’ancien hôtel Kabrousse, a été officiellement interdite par les autorités administratives locales. C’est ce qu’indique un arrêté signé par le Sous-préfet de l’arrondissement de Cabrousse, Aliou Wade, ce lundi 29 avril.

Dans le document, le sous-préfet invoque des “risques d’atteintes aux bonnes mœurs” et des “risques de troubles à l’ordre public” pour justifier sa décision. Cette manifestation, organisée par l’Association des Jeunes pour le Développement de Mossor, devait se tenir dans un cadre festif rassemblant des jeunes venus de différentes localités de la région.

Une décision fondée sur plusieurs rapports

Selon l’arrêté, la décision s’appuie notamment sur un rapport de la brigade de gendarmerie de Cap Skirring daté du 25 avril 2025, ainsi que sur une correspondance du Gouverneur de la région de Ziguinchor reçue le 29 avril. La demande initiale d’autorisation de la manifestation remonte, elle, au 16 avril 2025.

Le Sous-préfet précise que la mesure est prise “dans le cadre de la réglementation en vigueur et conformément au code pénal et aux textes relatifs à l’organisation des réunions publiques”. Il ajoute que “les conditions actuelles ne garantissent pas un déroulement sécurisé et conforme aux valeurs morales et à la tranquillité publique”.

Une application confiée à la gendarmerie

L’exécution de l’arrêté est confiée au commandant de la brigade de gendarmerie de Cap Skirring, qui devra veiller à ce que la mesure soit appliquée strictement. Le document précise également que la notification sera transmise au président du comité d’organisation et diffusée “partout où besoin sera”.

Cette interdiction intervient dans un contexte de surveillance accrue des rassemblements publics, dans une région où les autorités souhaitent prévenir tout débordement ou trouble social.

Aucune réaction officielle n’a pour l’instant été enregistrée du côté des organisateurs de l’événement.

