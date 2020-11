La Brigade des mœurs a démantelé un réseau de proxénétisme et de prostitution à la “Cité Imbécile” sise à Yarakh.

Les mis en cause, Serigne Thiam et Abdoulaye Dia, ont été arrêtés et déférés au parquet pour proxénétisme.

D’après Libération, ils avaient engagé trois prostituées et transformé une maison en lieu de débauche.

Thiam et Dia avait mis à la disposition des prostituées deux chambres et ces dernières se devaient de leur verser 1000 Fcfa pour chaque passe.