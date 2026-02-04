Justice : Le Tiktokeur qui harcelait des jeunes filles écope d’une lourde peine

La sentence est lourde pour Mara Ba. Ce jeune Tiktokeur de 21 ans a été jugé, ce 03 février, par le tribunal des flagrants délits de Dakar pour des faits de collecte illicite de données à caractère personnel, menace de violence, voies de fait et outrage public à la pudeur.

Interpellé par la Division spéciale de la cybersécurité (DSC), Mara est poursuivi pour avoir filmé des mineures à leur insu, avant de diffuser les images sur les réseaux sociaux.

À l’audience, malgré les regrets exprimés et l’absence d’avocat pour assurer sa défense, le tribunal l’a reconnu coupable des faits. Il a été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement, dont trois mois ferme, ainsi qu’au paiement d’une amende de 50 000 FCFA.