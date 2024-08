L’affaire opposant la société Puma Energy Sénégal, filaile de la compagnie internationale Puma Energy a été appelée ce vendredi 5 juillet dernier par le tribunal du commerce de Dakar. Lors de cette audience présidée par le juge Sildou Diouf, les avocats des deux parties ont plaidé la cause de leurs clients. Et, après délibération, le tribunal a condamné la société Puma Energie Sénégal au paiement de deux cents quatre vingt et un millions de F CFA.

Le verdict est tombé dans le bras de fer qui oppose la société SAHEL OIL MALI SAS représentée par le cabinet Mame Adama GUEYE et Partners à Puma Energy Sénégal dont les interets étaient défendus par Me Christian FAYE Etass. Après avoir pris connaissance du dossier et écouté les observations des uns comme des autres, les juges qui ont rendu leur décision ont fait savoir que la société Puma Energy Sénégal était dans son tort.

En conséquence, les juges réuni en ce vendredi 5 juillet 2024 ont condamné PUMA ENERGY “à payer la somme de 281.000.000 FCFA. En outre, les intérêts de droit -à compter de la mise en demeure du 07 juillet 2023- ont été fixés à 30.000.000 FCFA, à titre de dommages pour toutes causes de préjudices confondus.”

Afin de ne permettre l’intallation d’un doute, les juges ont ordonné “l’exécution provisoire de cette décision jusqu’à la concurrence de la somme de 500.000fcfa.” Alors que la société Puma Energy Sénégal avait fait valoir des prétentions, dans le délibéré, le tribunal l’a débouté de ses demandes reconventionnelles comme étant mal fondées et l’a condamné aux dépens.”